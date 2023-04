Nowe samochody trafią do straży z gminy Myślenice

Samochód ten trafi do jednostki OSP Myślenice Śródmieście, która świętuje w tym roku jubileusz 150-lecia istnienia, ale to nie jubileusz o tym zdecydował, a potrzeba zabezpieczenia jednostki w nowy, niezawodny sprzęt. W mieście, gdzie są bloki, wąskie uliczki, ale też gdzie są wysoko położone domy, lekki samochód jest niezbędny, aby szybko dotrzeć na miejsce np. pożaru. Warto poza tym przypomnieć, że jednostka ze śródmieścia na mocy stosownego porozumienia z PSP, zabezpiecza rejon operacyjnie, kiedy siły i środki JRG są zaangażowane w inne akcje, np. w innej gminie.

Jesienią 2020 roku strażacy z tej jednostki powitali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, teraz na nowy mają wymienić lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Drugą jednostką, którzy otrzyma takie wsparcie jest OSP Poręba.

Zabiegamy o ten samochód od trzech lat, do tej pory na przeszkodzie stawała pandemia, potem wybuch wojny w Ukrainie. Mamy nadzieję, że teraz się uda, zwłaszcza, że przetarg właśnie został ogłoszony. W takim terenie jak nasz, górzystym, ze szlakami turystycznymi taki samochód jest niezbędny, żeby dotrzeć tam, gdzie duży wóz gaśniczy nie dojedzie, ale też np. do transportu na przyczepce quada. Ten, który mamy jest za słaby na to. Nowy będzie samochodem typowo terenowym, z napędem 4x4, a dodatkowo będzie przystosowany do gaszenia pożarów – mówi Agnieszka Motyka, prezeska OSP Poręba.