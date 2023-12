Nowoczesna karetka pod Krakowem. Żółty ambulans stanął przy przychodni w Kocmyrzowie i natychmiast wyruszył do pacjenta

Wyposażenie przekazanego do Kocmyrzowa ambulansu nie tylko spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również zawiera elementy wykraczające ponad standardy. na pokładzie tej karetki znajduje się m.in. urządzenie do automatycznego uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji czy videolaryngoskop.

- W Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym od zawsze dużą wagę przywiązujemy do jakości udzielanych świadczeń. To jest niezwykle istotne w systemie bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z tego systemu. Jakoś to przede wszystkim ludzie, ratownicy i ich umiejętności, to nowoczesne metody udzielania pomocy, reagowania na sytuacje, które wymagają nadzwyczajnej pomocy. Oczywiście w tym niezbędne są nowoczesne ambulanse - Marek Maślerz, zastępca dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.