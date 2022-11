Nowy terminal cargo na lotnisku w Balicach. Podpisana umowa na realizację inwestycji. To oznacza rozwój gospodarczy regionu

O sytuacji portu i jego rozwoju mówił podczas spotkania minister Andrej Adamczyk.

Liczba pasażerów wraca do poziomu sprzed pandemii, co oznacza, że te wyzwania, które stały przed lotniskiem przed trzema, czterema laty, pozostają aktualne. Rozwój sektora lotniczego jest nieunikniony i krakowskie lotnisko musi być na to gotowe. Zwiększać się także muszą możliwości przewożenia towarów do i z Małopolski - powiedział Andrzej Adamczyk minister infrastruktury.