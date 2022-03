Obwodnica Podłęża i Niepołomic otwarta. Samochody pojechały nową drogą [ZDJĘCIA]

Nowa droga połączyła wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 w Podłężu (czyli Węzeł Niepołomice, otwarty w czerwcu 2020 roku) z miejską ulicą Kwiatkowskiego.

To przedsięwzięcie kluczowe dla poprawy komunikacji do i z Niepołomic, a dla mieszkańców Podłęża – spełnienie wieloletnich marzeń. Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy oraz do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) ominie wreszcie centrum wioski, gdzie przejeżdża na dobę ok. 25 tys. pojazdów, w tym wiele tirów.

Wraz z otwarciem obwodnicy, na drodze wojewódzkiej 964 przez Podłęże pojawiały się znaki informujące o zakazie ruchu tam pojazdów o masie powyżej 12 ton. W czwartek stosowali się do tego tylko nieliczni kierowcy. Większość jechała „na pamięć”, wciąż przez Podłęże, co ogromnie irytowało mieszkańców, mających nadzieję na szybką poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.