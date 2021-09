Odkrywanie ziemi myślenickiej z przewodnikami PTTK Dobczyce [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Jubileuszowy, 25 rok istnienia oddziału PTTK Dobczyce mija przewodnikom bardzo aktywnie. Co rusz zapraszają na organizowane przez siebie wycieczki i zachęcają do poznawania bliższych i dalszych okolic. Tylko we wrześniu można było z nimi zwiedzić piękne zakątki powiatu myślenickiego oraz Beskid Niski i Łemkowszczyznę, a już w najbliższą niedzielę (3 października) zapraszają na Jesienny Złaz Turystyczny na Suchej Polanie.