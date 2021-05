OSP Myślenice Dolne Przedmieście otrzyma nowy samochód

Czas pandemii pokazał jak ważna jest współpraca z OSP i ich gotowość do niesienia pomocy naszym mieszkańcom. Dla nas jako wspólnoty samorządowej ważne jest, aby wspierać straże tak, aby mogły pracować w komfortowych warunkach i żeby sprzęt, którego na co dzień używają do ratowania zdrowia, życia i mienia był nowoczesny i niezawodny. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo