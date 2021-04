Oto nastał czas magnolii

Jestem zakochany po uszy w magnolii gwiaździstej. Rewelacja! Siedmiocentymetrowej średnicy kwiaty pojawiają się już na trzy, czteroletnich okazach. Obficie i każdej wiosny. Są oczywiście gatunki o większych kwiatach, ale te zakwitają i ćwierć wieku po posadzeniu.

Kto cierpliwy, niechaj czeka. Zapach delikatny, miły i sympatyczny. Wzrost niewielki, dzięki czemu zmieści się w każdym, najmniejszym nawet ogródku. Odporna na choroby i szkodniki. W historii mojego dwudziestoletniego już związku z magnolią gwiaździstą nigdy nie musiałem sięgać po żadną chemię. Ani grzyba, ani owadziego szkodnika. Jak wszystkie magnolie nie wymaga przycinania i sama przyjmuje elegancki, regularny kształt małego drzewka. Srogie zimy nie zniszczyły ani jednego kwiatowego pąku, ba nawet najmniejszej gałązki.

Jedyną szkodę, wyrządziły jej opady mokrego śniegu, który złamał kilka konarów. Pewnie pomyślicie, że magnolia gwiaździsta kosztuje majątek. Nic takiego. Ładne okazy to zaledwie trzydzieści parę złotych. I najważniejsze: nie dajcie się namówić na żadne odmiany o kusząco brzmiących nazwach. Jeśli magnolia gwiaździsta to tylko gatunek botaniczny. Wiem, wiem sprzedawcy będą się krzywić i rozkładać ręce. Że trudno dostać, że nienowocześnie, a to czy tamto modne jest. Prawdziwa magnolia gwiaździsta warta jest każdej ceny. Zaręczam!