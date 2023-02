Pasażerowie chcą zmian w rozkładzie jazdy linii A1 Myślenice-Kraków i dodatkowych kursów. Co ma szansę się zmienić?

Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi przez specjalny formularz na stronie internetowej gminy Myślenice. W sumie tą drogą zgłoszono do tej pory ok. 30 uwag i wniosków, a dotyczyły przede wszystkim korekty godzin poszczególnych odjazdów oraz zwiększenia liczby kursów w godzinach szczytu.

Wnioski staramy się rozpatrywać pozytywnie o ile nie są to jednostkowe lub nieuzasadnione ekonomicznie przypadki jak np. kursy nocne. Każdorazowo musi oczywiście być aprobata Operatora linii, ale Koleje Małopolskie są bardzo elastyczne i otwarte na sugestie pasażerów. To ponadto bardzo odpowiedzialny przewoźnik, jakiego na tej trasie dotąd nie mieliśmy. Mamy już aprobatę Kolei Małopolskich co do zwiększenia ilości kursów w godzinach szczytu i będą się one odbywać co 30-45 minut oraz co do dodatkowych kursów. Zmiany planowo powinny wejść w życie od 1 kwietnia – mówi nam Mateusz Suder, zastępca burmistrza Myślenic.