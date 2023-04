Pcim. Woda z wodociągu niezdatna do picia. Gmina podstawiła beczkowóz Katarzyna Hołuj

Woda z gminnego wodociągu jest niezdatna do picia Grzegorz Olkowski / polska press

Urząd Gminy Pcim wydał w czwartek (13 kwietnia) komunikat o niezdatności do spożycia wody pochodzącej w gminnego wodociągu. Wody, aż do odwołania, można używać jedynie do celów sanitarnych. Wodę do celów spożywczych można pobrać z beczkowozy stojącego przy budynku OSPS Pcim.