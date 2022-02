Pekin 2022. Maryna Gąsienica-Daniel pomknie po medal na igrzyskach?

Reprezentantka TS Wisła Zakopane stała się rewelacją ostatnich pucharowych sezonów. Wróciła do startów w Pucharze Świata po ciężkiej, długo leczonej kontuzji i nikt nie oczekiwał, że tak szybko dołączy do światowej czołówki. Tym bardziej, że przecież, zanim złamała nogę, trudno było mówić o tym, iż do elity należy.

Owszem, zgłaszała duże aspiracje i w pojedynczych przejazdach giganta pokazywała ogromne możliwości, lecz przełomu nie było. To były lata, gdy mozolnie zbierała punkty, by przesuwać się szczebel po szczebelku w hierarchii, co owocowało coraz wyższymi numerami startowymi. Szarżowanie na zniszczonej przez poprzedniczki trasie często wiązało się z ominięciem bramki, ale wielkiego wyboru nie było – Polka musiała ryzykować.