Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Zabierzów. Jest rządowe wsparcie z programu Maluch Plus

W gminie Zabierzów będzie to pierwszy samorządowy żłobek. Ma powstać w Bolechowicach przy ul. Turystycznej. Dotacja, na którą podpisano umowę wyniesie 4,9 mln zł. Program Maluch Plus wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W przypadku Zabierzowa będzie to inwestycja w budowę żłobka.