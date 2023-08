Piotrkowice Małe. Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionej szkoły. Firmy chcą zdążyć przed pierwszym dzwonkiem

Kto przejeżdża obok szkoły drogą wojewódzką z Proszowic do Słomnik, ten nie może się domyślać, że na terenie szkoły trwa wielka przebudowa. Dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu metrów drogą wjazdową, widać uwijających się wszędzie pracowników i sprzęt. To miejscowa firma Agrobud modernizuje otoczenie szkoły. Polega to przede wszystkim na usuwanie starej nawierzchni, badaniu podłoża, ewentualnym wzmacnianiu podbudowy i układaniu nowej nawierzchni. Gotowy jest już parking pzred szkołą, częściowo droga dojazdowa. Została też wyburzona stara kotłownia, na której miejscu powstaną miejsca postojowe z nawierzchnia ażurową. Na placu przed warsztatami szkolnymi też została zdjęta stara trylinka i trwają przygotowania do ułożenia kostki. Wykonawcy zapowiadają, że zasadnicza część robót zakończy się do 1 września.

Bardzo dużo dzieje się również wewnątrz szkolnego budynku, gdzie pracuje z kolei krakowski Kospol. Choć w tej chwili szkoła przypomina plac budowy, to za trzy tygodnie wszystko ma być gotowe na przyjęcie uczniów.

