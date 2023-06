Pirat drogowy pod Myślenicami surowo ukarany. Kobieta jechała 110 km/h drogą wojewódzką

Jak informuje policja, wykroczenie to zostało popełnione w miniony piątek na drodze wojewódzkiej nr 967 w Borzęcie.

Przekroczenie prędkości o 60 km/h, bo było to w obszarze zabudowanym, a kobieta jechała 110 km/h, kosztowało ją punkty karne i czasową utratę prawa jazdy. I nie tylko to.

Ponadto, okazało się że przekroczenie prędkości podlega tzw. recydywie, w związku z czym została ukarana mandatem karnym w wysokości 3 tys. zł – informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Nie była to jedna osoba, która zbyt mocno docisnęła pedał gazu. Policja zatrzymała tam też 20-latka, który jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. On odpowie przed sądem.