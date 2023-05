Pod krzyżem w Krzeczowie odbyła się Majówka Dzieci Katarzyna Hołuj

W Krzeczowie (gm. Lubień) odbyła się Majówka Dzieci. Na miejsce spotkania wybrano najwyższe wzniesienie we wsi, na który stoi poświęcony w ubiegłym roku jubileuszowy krzyż św. Jana Pawła II. Wysoki na 27 metrów jest dobrze widoczny z drogi ekspresowej S7, czyli nowej zakopianki, która biegnie przez Krzeczów. Było to pierwsze takie wydarzenie w diecezji, ale organizatorzy myślą już o uczynieniu go cyklicznym.