Postulaty mieszkańców pozwolą na zmianę przebiegu planowanych linii kolejowych. Ludzie śledzą działania Centralnego Portu Komunikacyjnego

Przypomnijmy, że nowe linie kolejowe zaplanowano m.in. w czterech gminach powiatu krakowskiego: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Gdy wiosną, przy rozpoczynającej się pandemii koronawirusa mieszkańcy dowiedzieli się o tym fakcie zaczęli protesty. Ludzie dziwią się, że do Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać w gminie Baranów koło Warszawy zaplanowano nowe linii kolejowych, które miałyby burzyć centra wiosek, tereny Farmy Życia dla osób z autyzmem, budynki szkolne, boiska, cenne przyrodnicze obszary podkrakowskie, dolinki i parki krajobrazowe.

Jest szansa, że przy kolejnych konsultacjach - a zostały one już zapowiedziane, choć bez konkretnych dat - propozycje mieszkańców i podkrakowskich samorządowców zostaną uwzględnione, a planowane do wybudowania tory kolejowe nie zniszczą dolinek parków krajobrazowych.

Jak się okazało projektanci z CPK narysowali wówczas na mapach nowe warianty linii kolejowej nie sprawdzając co jest w terenie, bo nie pojechali w teren. - Nie brali pod uwagę dokumentów planistycznych gmin. Posiłkowali się zdjęciami lotniczymi - informował mieszkańców wicewójt Zabierzowa Bartłomiej Stawarz podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych.

- Na razie żadne informacje z CPK do nas nie docierają. Ale mamy nadzieję, że jeśli będą przeprowadzone konsultacje, to będziemy o ich rzeczowo informowani i nasze zdanie będzie brane pod uwagę - zaznacza Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.

Ludzie wskazywali na zebraniach nowe, sensowniejsze tereny do budowy kolei, które pozwalałyby na przeprowadzenie inwestycji i nie degradowały Jury. Wiele z propozycji wzięli pod uwagę przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest szansa na ominięcie w większej odległości na północny wschód obszaru chronionego Ojcowskiego Parku Narodowego i innych terenów cennych przyrodniczo oraz mających znaczące walory krajobrazowe i turystyczne.

- Nie mamy pewności, że powstaną nowe warianty linii kolejowych na poszerzonych terenach, by ominąć cenne obszary, a także, co ważne dla mieszkańców tereny zabudowane. Jednak liczymy na rozsądne podejście do propozycji mieszkańców i władz gmin - mówi Tomasz Gwizdała, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Mieszkańcy każdej z podkrakowskich gmin złożyli do CPK tysiące wniosków, postulatów i uwag. Teraz śledzą raporty i analizy, czekają na konsultacje i przygotowują się do nich. Zapowiadają, że cenią komunikację kolejową, ale na degradację cennych terenów nie pozwolą.