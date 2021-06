Poszukiwacze na agatowych polach. Rudno jak El Dorado - po szlachetne kamienie ludzie ruszyli z łopatami i kilofami Barbara Ciryt

Kilofy do rozbijania skał i młotki do kruszenia lawy wulkanicznej, podręczne kopaczki, grabie oraz plastikowe pojemniki i wiadra z wodą - takie narzędzia nieśli ze sobą poszukiwacze agatów. Przyjechali do Rudna w gminie Krzeszowice, żeby szukać cennych kamieni, a przy okazji wziąć udział w I Międzynarodowych Mistrzostwach w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla. W Rudnie zrobiło się jak przed wiekami w El Dorado, czy Kalifornii podczas gorączki złota lub przed kilkoma dniami w RPA, gdzie pasterz znalazł przeźroczyste kamienie i ogłosił, że trafił na złoże diamentów.