Wykopki na poletkach agatowych pod Krakowem. Wielobarwne minerały są zbierane jak ziemniaki Barbara Ciryt

Do Rudna można wybrać się na poszukiwanie kamieni, półszlachetnych minerałów, które - jak ziemniaki są wykopywane z ziemi. Tu co roku we wrześniu Muzeum Agatów organizuje Wykopki Agatowe. Wielka akcja z udziałem 300 osób była tu przy okazji Święta Kamieni na zamku Tenczyn, który stoi w sąsiedztwie muzeum. Ale nic straconego, bo akcja poszukiwań trwa i każdy kto chce się wybrać na wykopki może to zrobić. Poletka agatowe są dostępne dla poszukiwaczy codziennie przez cały wrzesień, październik i listopad.