Potrącenie pieszego w Rudniku. Do zdarzenia miało dojść na chodniku

Wedle wstępnych ustaleń opierających się na rozpytaniu świadków tego zdarzenia, doszło do potrącenie pieszego przez quada, który miał wjechać na chodnik chcąc wyminąć prawidłowo jadący jezdnią samochód. Quada na miejscu, kiedy przybyły tam służby, nie było, a poszkodowany nie był w stanie powiedzieć co się stało. Z potłuczeniami został zabrany do szpitala. Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia – mówi mł. asp. Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy KPP w Myślenicach.