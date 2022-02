Powiat krakowski. Piraci drogowi w Szycach i Kochanowie. Pędzili w terenie zabudowanym jak na rajdzie

Dwóch kierowców otrzymało wysokie mandaty ( 3000 zł i 1500 zł) oraz po 10 punktów karnych, a innego czekają dwie sprawy w sądzie: za popełnione wykroczenia drogowe za co grozi mu grzywna w wysokości do 30 000 zł oraz sprawa karna za przestępstwo niezatrzymania do kontroli drogowej - za co grozi mu do 5 lat odsiadki - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mimo zakończenia ferii w Małopolsce policjanci z tutejszego wojewódzkiego garnizonu nadal prowadzą wzmożone działania związane z bezpieczeństwem podróżnych aż do 27 lutego, tzn. do końca ferii w kraju. Podczas każdego weekendu, kiedy natężenie ruchu związane z wymianą turnusów jest większe, na drogi województwa kierowane są dodatkowe patrole ruchu drogowego. Policjanci starają się pomagać kierującym i upłynniać ruch. W miejscach zatorów drogowych podejmują ręczną regulację ruchem, zdecydowanie reagują na wykroczenia.