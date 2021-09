Powiat krakowski. Uczniowie znają historię straży pożarnych, a także wiedzą jak one funkcjonują i jakim sprzętem dysponują

FLESZ - Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Zwycięzcy będą reprezentować powiat krakowski ziemski na eliminacjach wojewódzkich, których termin zostanie niebawem podany. Do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani podczas eliminacji powiatowych, przeprowadzonych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Krakowie.

Wykazali się wysokim, a także niezwykle wyrównanym poziomem wiedzy, czego dowodzą dwie dogrywki w dwóch grupach wiekowych o trzecie miejsce. We wszystkich kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zdobyli uczniowie z gminy Liszki.

Uczestnicy konkursu wiedzieli np. że twórcą zorganizowanego ruchu strażackiego w Polsce był Bolesław Chomicz, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa to prowadzenie sztucznego oddychania i masażu serca, a klapa dymowa to pokrywa na dachu budynku, umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych.

Nagrody i upominki ufundowały władze powiatu krakowskiego w ramach programu "Bezpieczny Powiat Krakowski", Zarząd Oddziału Związku OSP RP powiatu krakowskiego oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wręczali je Andrzej Nowak, z-ca komendanta miejskiego PSP z Jerzym Stopą oraz Mieczysławem Odrzywołkiem.