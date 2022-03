Powiat krakowski. Urząd pracy przedstawia oferty zatrudnienia uchodźcom z Ukrainy

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Krakowie spotkania były w Krzeszowicach, Czernichowie, Łazach oraz Giebułtowie. Z zaproszenia skorzystało blisko 150 osób. Gościom z Ukrainy przekazano aktualne informacje dotyczące: możliwości podejmowania zatrudnienia, rejestracji jako osoby bezrobotna w urzędach pracy oraz podejmowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego inicjatyw i działań na rzecz obywateli Ukrainy.

Urząd pracy zaprosił także do wspólnych działań pracodawców, żeby budować Pogotowie Zatrudnieniowe dla Obywateli Ukrainy. Zaznaczając, że trudna sytuacja socjalno-bytowa uchodźców stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej z zawodem wyuczonym lub wykonywanym. Do pracodawców są kierowane prosimy o zgłaszanie się z ofertami pracy.

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w siedzibie w Krakowie ( ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985) oraz w filiach w Krzeszowicach, (ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979) Skawinie, (Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977), Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664) działają Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemców. Doradcy klienta udzielają tam bieżących informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia oraz formach pomocy z których będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy.