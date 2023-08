Powiat miechowski. Chińczycy sondują możliwości inwestowania w ksiąskim parku technologicznym

Możliwości inwestowania w liczącej ponad 100 hektarów w strefie gospodarczej przedstawili w zamku na Mirowie starosta Jacek Kobyłka i burmistrz Książa Wielkiego Marek Szopa. Przekonywali, że to obecnie jedyny w Małopolsce tak duży i jednolity obszar przeznaczony pod inwestycje. Jego atuty to sąsiedztwo z węzłem komunikacyjnym „Książ” i odcinkiem nowej trasy ekspresowej S7, łączącej północ z południem kraju.

Po wizycie na terenie strefy goście udali się do Miechowa, gdzie odwiedzili park miejski, Muzeum Ziemi Miechowskiej i bazylikę Grobu Bożego. Wizyta „SinoCham” zakończyła się na konferencji z przedsiębiorcami w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza „SinoCham”, na czele której stoi obecny na ziemi miechowskiej radca minister z ambasady CHRL Xu Xiaofeng, jest dwustronną organizacją, reprezentuje interesy handlowe członków w niej stowarzyszonych. Do Izby należą polskie oddziały m. in. Bank of China, Industraial and Commercial Bank of China, China Construction Bank itd.