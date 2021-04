Powiat myślenicki. Co z budową Beskidzkiej Drogi Integracyjnej?

Termin wykonania zadania określony został w dokumentacji na sześć miesięcy (z możliwością skrócenia do czterech). Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Krakowa zadeklarowało właśnie taki, krótszy czas oczekiwania. Teraz komisja przetargowa przystępuje do sprawdzania dokumentów ofertowych.

Do przetargu na wykonanie tych badań i opracowanie ich wyników wpłynęły dwie oferty. Ich rozpiętość cenowa sięga id 2 mln 585 tys. zł do 3 mln 378 tys. zł. Złożyły je firmy: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Krakowa i Zakład Usług Geologicznych Geotech z Rzeszowa.

Beskidzka Droga Integracyjna (DK52) początkowo projektowana była w klasie główna przyspieszona. Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r., decyzją Rada Ministrów, kiedy ustalono przebieg drogi ekspresowej S52, który prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok kontynuowany jest do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa nazywany Beskidzką Droga Integracyjną ma mieć długość ok. 61 km, dwie jezdnie (po dwa pasy ruchu) i 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów.

W ciągu drogi powstaną: 104 obiekty mostowe, mury oporowe, 4 miejsca obsługi podróżnych (MOP-y) i obwód drogowy „Wadowice”.

W zakresie ochrona środowiska przewidziano: ekrany akustyczne o łącznej długości 38 km 207 m, 26 przejść dla zwierząt i zieleń ochronną o łącznej długości 30 km.