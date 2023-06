Powiat myślenicki. Jubileusze, koncerty i imprezy sportowe. To wszystko (i jeszcze więcej) będzie się działo w weekend

SOBOTA

RACIECHOWICE , Oficjalne otwarcie boiska do boule (petanque), boisko sportowe LKS Grodzisko, godz. 15. W programie m.in. pokazowa gra w udziałem profesjonalnego gracza.

NIEDZIELA

WIŚNIOWA, Żonkilowy Piknik Dobrodziejów i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hospicjum stacjonarnego, godz. 11 – msza św. w kościele parafialnym w Wiśniowej, po niej dalsze uroczystości na działce, gdzie ma stanąć hospicjum (dojechać do niej można skręcając w drogi wojewódzkiej nr 964 naprzeciwko stacji paliw). O godz. 13 zaplanowane są przemówienia, a o 14.30 wmurowanie kamienia. W dalszej części będą występy m.in. Adama Stachowiaka, Two Amazing Voices, Intoxu. Piknik będzie tez okazją do podsumowania akcji charytatywnej „Symbol Nadziei”.