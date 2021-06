Powiat myślenicki. Ósmoklasiści najczęściej wybierają licea ogólnokształcące

FLESZ - Już od lipca zmiany w 300 plus?

Na trzecim miejscu pod względem popularności znalazło się techniku w Zespole Szkół w Dobczycach. Tu częściej wybierano technikum informatyczne.

...w zawodówkach przodują mechanicy i szkoły wielozawodowe

Mechanik (lub elektromechanik) pojazdów samochodowych to z kolei preferowane zawody wśród wybierających szkołę branżową, czyli zawodową. Popularnością cieszą się wśród tych także szkoły wielozawodowe.

Kolejnym ważnym dla absolwentów klas ósmych będzie 14 lipca. Tego dnia (o godz. 15) minie termin na uzupełnienie złożonego wcześniej wniosku o przyjęcie do wymarzonej szkoły o świadectwo ukończenia ósmej klasy oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu. Można je dostarczać do szkół już od 25 czerwca właśnie do 14 lipca.

22 lipca komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.