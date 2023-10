Powiat proszowicki. Gdzie głosowało najwięcej, a gdzie najmniej wyborców Aleksander Gąciarz

Głosowanie w powiecie proszowickim Aleksander Gąciarz

Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie proszowickim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 23501 osób na 33742 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,65 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Nowe Brzesko, ale frekwencyjny rekord padł w obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Koniusza.