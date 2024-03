Powiat proszowicki. Zobacz, kto już może się czuć radnym kolejnej kadencji Aleksander Gąciarz

Marek Paluch z Kościelca może się czuć radnym kolejnej kadencji Aleksander Gąciarz

Jeszcze niespełna miesiąc mają kandydaci na radnych, aby przekonać do siebie wyborców. Są jednak tacy, którzy już teraz mogą odbierać gratulacje z okazji wyboru. Dotyczy to osób, które są jedynymi kandydatami w swoich okręgach. W Proszowicach w takiej sytuacji znalazło się troje kandydatów do Rady Miejskiej. Jeszcze więcej osób może czuć się radnymi przyszłej kadencji w gminie Pałecznica.