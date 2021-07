Powiat wielicki. Wraca projekt budowy nowej trasy wojewódzkiej. Droga ma usprawnić przejazd w stronę Krakowa Jolanta Białek

Nowy "łącznik" drogowy projektowany w powiecie wielickim ma poprawić dostęp do autostrady A4 i DK 94 fot. Anna Kaczmarz/Dziennik Polski/Polska Press

Chodzi o budowę drogi - o długości ok. 4 km – łączącej DW 967 w gminie Gdów z DK 94 w gminie Kłaj i węzłem autostradowym w Targowisku. Nowa trasa ma usprawnić przejazd przez gminę Gdów, a także rejon Wieliczki – w stronę Krakowa oraz Bochni. Dokumentacja dla inwestycji, o którą zawnioskowała gmina Gdów jest przygotowywana – z kłopotami – od 2012 roku. Podczas wakacji 2021 powinna być gotowa tzw. decyzja środowiskowa dla tego przedsięwzięcia, co nie mogło dojść do skutku od kilku lat. Wariant optymistyczny zakłada, że „łącznik” drogi wojewódzkiej z drogami krajowymi w powiecie wielickim może powstać w terminie do dwóch lat.