Pożar w Łękach. Palił się drewniany domek w sąsiedztwie grilowiska Katarzyna Hołuj

We wtorek (2 maja) popołudniu straż pożarna została wezwana do Łęk, gdzie palił się drewniany budynek letniskowy znajdujący się z dala od zabudowań, za to w sąsiedztwie grilowiska. Na miejscu nikogo nie było. Z drewnianej konstrukcji niewiele zostało. Pożar dogaszono, a zagrażające bezpieczeństwu elementy rozebrano.