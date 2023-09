Pożar zabrał dom mieszkańcowi gminy Myślenice. Ludzie chcą pomóc w odbudowie. Strażacy organizują zbiórkę pieniędzy

Przypomnijmy, że pożar w Głogoczowie na tzw. Czarnym Lesie wybuchł w połowie września, w sobotni poranek. Ogień objął piętro, poddasze i dach domu. W momencie przyjazdu pierwszych druhów cały budynek stał w ogniu. W akcji gaśniczej wzięło udział siedem zastępów straży pożarnej. Dramat tego zdarzenia ujawnił się po wejściu strażaków do wnętrza budynku. Jak informował wówczas Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta PSP znaleziono zwłoki około 60-letniej kobiety.

Dramatyczne odkrycie podczas pożaru

Jak się okazało to zwłoki obywatelki Ukrainy, lokatorki tego domu. Znalezione zostały w korytarzu niedaleko drzwi wyjściowych. Strażacy uczestniczący w akcji ratunkowej stwierdzili, że kobieta była bliska opuszczenia budynku, ale nie zdążyła. Natomiast dom obecnie nie nadaje się do zamieszkania. Jest mocno zniszczony, nie ma dachu, okien. Spłonęło też całe wyposażenie.

- Byłem w pierwszej sekcji OSP Głogoczów, która dojechała na miejsce pożaru. Byłem podczas prac na pogorzelisku. Ogrom tego pożaru i ogrom strat jest porażający - mówi Dariusz Tylek, strażak, sekretarz OSP Głogoczów i jeden z założycieli zbiórki pomocowej dla właściciela domu. - Nie możemy pozwolić by pan Janek został z tym wszystkim sam. Wiemy dobrze, że suma małych wpłat zamienia się w górę dobra - dodaje.

Zbiórka na odbudowę domu

Dariusz Tylek z Jarosławem Piątkiem, naczelnikiem OSP Głogoczów postanowili organizować zbiórkę, żeby pomóc w odbudowie domu i zachęcić mieszkańców do tej pomocy, bo w tym pożarze spłonęło dosłownie wszystko. Mieszkańcy przyznają, że łzy stają im w oczach, gdy widzą zdjęcia z pogorzeliska. Spłonęły meble, urządzenia, przedmioty codziennego użytku, pamiątki. Na zdjęciach dokumentujących pożar i jego skutki widać albumy ze zdjęciami, a na nich nadpalone postacie na rodzinnych uroczystościach.

Pomoc, wsparcie, rozpoczęcie zbiórki społecznej zainicjowały pracownice Myślenickiego Centrum Usług Społecznych. To one koordynują te działania. Założono, żeby na początek zebrać 100 tys zł. To na odbudowę o wiele za mało, ale jak mówią organizatorzy zbiórki zawsze będzie można ją rozszerzyć.