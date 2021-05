Praca w Krakowie. Kogo szukają pracodawcy? Trzy profesje na fali. Ofert zatrudnienia jest już prawie dwa razy więcej niż przed rokiem

Tego smutnego zjawiska nie był w stanie powstrzymać dynamiczny rozwój innych branż, zwłaszcza IT, gdyż pracodawcy z tego sektora szukają zupełnie innych fachowców – głównie specjalistów i menedżerów różnych szczebli. Po krótkim okresie niepewności wiosną 2021 rekrutacje w rozwojowych branżach ruszyły – przede wszystkim za pośrednictwem portali z ofertami pracy. Do GUP trafiały natomiast oferty dotyczące przede wszystkim prostych zajęć – od sprzątania po kierowanie pojazdami. Które fachy były na topie?

Od chwili wybuchu pandemii, czyli marca 2021, liczba ofert pracy zgłaszanych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie była w każdym miesiącu mniejsza niż w tym samym okresie roku poprzedniego (za regularne udostępnianie danych dziękujemy dyrektorowi Markowi Cebulakowi oraz st. inspektor Magdalenie Krzyk). Przez zarazę i lockdowny rosło także bezrobocie w niektórych sektorach, zwłaszcza w hotelarstwie, turystyce, gastronomii. W handlu (przede wszystkim z powodu wyjścia z Polski sieci Tesco, z siedzibą w Krakowie) doszło do dużych zwolnień grupowych.

W branżach najsilniej dotkniętych pandemią, szczególnie HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), ze zrozumiałych względów ofert pracy było bardzo mało, nawet w okresie letniego odmrożenia gospodarki po pierwszej fali pandemii. Trzeba pamiętać, że tamto odmrożenie bardzo pomogło firmom zarabiającym na lokalnych mieszkańcach oraz turystach krajowych (dlatego południe Małopolski miało dość udany sezon), a w Krakowie znaczna część HoReCa, zwłaszcza w centrum miasta , bazuje (lub w minionych latach bazowała) na turystach zagranicznych. Tych zaś przyjechało do Małopolski w zeszłym roku w o 66 proc. mniej niż w 2019 r. Z punktu widzenia samego Krakowa ów ubytek był jeszcze większy, w wielu obiektach przekroczył 90 proc. I to – mimo kolejnych tarcz antykryzysowych – musiało się przełożyć na stan zatrudnienia.

Oficjalnie liczba pracowników HoReCa w Krakowie zmniejszyła się o ponad 20 proc., nieoficjalnie o… ponad 50 proc. I bliższa prawdy wydaje się ta druga liczba. A to dlatego, że wiele obiektów turystycznych, barów i restauracji opierało się w minionych latach na pracownikach tymczasowych (sezonowych) i dorywczych, bez klasycznych etatów czy nawet dłuższych umów cywilnoprawnych. Olbrzymim rezerwuarem kadr byli dla HoReCa studenci. Cały ten misternie budowany przez lata rynek pracy w pandemii się załamał – i nie wiadomo, co będzie dalej. Planujący powrót do działalności pracodawcy sygnalizują coraz głośniej, że wielu ich byłych pracowników znalazło inne, mniej podatne na lockdowny, zajęcia – i nie chce wrócić. Dotyczy to także innych wrażliwych branż, jak organizacja imprez, targi, fitness, rekreacja, kultura czy rozrywka.

Wiosna w Krakowie: wysyp kwiatów i ofert pracy dla (niemal) wszystkich

Ogłoszenie przez rząd kolejnych etapów przywracania normalności w gospodarce – a teraz nawet przyspieszenie tego procesu w sektorach wrażliwych, najbardziej sponiewieranych przez zarazę i ograniczenia – sprawiło, iż szybko rośnie liczba ofert pracy, jakich od roku niemal nie widzieliśmy: dla kelnerów, kucharzy, recepcjonistów, sprzątaczy hotelowych itp. Widać to zarówno na portalach rekrutacyjnych, jak i w zestawieniu GUP, które dziś prezentujemy. Oto RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH PRACOWNIKÓW W KRAKOWIE. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.