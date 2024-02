Proszowice. Komitet KPR Razem jako pierwszy odkrywa powiatowe karty Aleksander Gąciarz

Mateusz Gajda otwiera powiatową listę KPR Razem w okręgu obejmującym gminę Proszowice Facebook

Jeszcze kilka dni pozostało komitetom wyborczym do rejestracji swoich list kandydatów. Niektóre z nich decydują się już jednak na odkrywanie kart. Lokalny komitet KPR Razem zamierza m. in. wystawić listy we wszystkich czterech okręgach do Rady Powiatu.