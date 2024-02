Proszowice. Komitety już zarejestrowane. Coraz mniej niewiadomych przed wyborami

Sześć z nich zastrzegło sobie prawo wystawienia kandydatów do proszowickiej Rady Powiatu. Są to KWW Grzegorza Cichego, KWW Sopala Grzegorz, KWW KPR Razem, KWW Nasza Gmina Pałecznica, KWW Nasz Powiat Proszowicki oraz KWW Koszyce 2029. Nie jest jeszcze przesądzone, czy wszystkie skorzystają z możliwości wystawienia kandydatów na radnych powiatowych. Wiadomo, że dla części z nich priorytetem będą wybory burmistrzów i wójtów, a to rodzi konieczność rejestracji kandydatów do rad gmin w co najmniej połowie okręgów. W takiej sytuacji są choćby KWW Grzegorza Cichego, KWW Sopala Grzegorz (kandydaci na burmistrza Proszowic) oraz KWW Koszyce 2029, czyli komitet burmistrza Koszyc Stanisława Rybaka.

Pozostałe komitety skupią swoją działalność na terenie jednej gminy. Najwięcej, bo aż pięć, zostało zarejestrowanych w gminie Koniusza. Są to KWW Koniusza 2030, KWW Huberta Wawrzenia, KWW Dla Mieszkańców, KWW Piotra Kopcia, KWW Jana Łakomego i KWW Józefa Krzeczka. Hubert Wawrzeń i Piotr Kopeć już wcześniej deklarowali chęć startu w wyborach na wójta gminy. Taką możliwość bierze pod uwagę również wieloletni radny powiatowy Józef Krzeczek z Łyszkowic.