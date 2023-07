Proszowice. Pechowy sparing Proszowianki i Promienia. Trener odwieziony z boiska karetką

Była już 85. minuta gry, gdy zawodnik gości dośrodkował piłkę w pole karne Proszowianki. Bramkarz miejscowych Oskar Kot interweniował tak nieszczęśliwie, że wypiąstkował wprawdzie piłkę, ale przy okazji wpadł z impetem w asystenta trenera, a w tym momencie swojego boiskowego kolegę, Mariusza Głąbickiego. Ten pojawił się na placu gry kilkanaście minut wcześniej z konieczności, bo po zejściu z boiska Kamila Wąsowicza proszowianie graliby w dziesiątkę. Skończyło się to fatalnie. Po wejściu własnego bramkarza Mariusz Głąbicki już nie podniósł się z murawy. Miał problemy z oddechem, co sugerowało uraz klatki piersiowej. Po około 20 minutach został przewieziony do szpitala karetką. Jak nas poinformował trener Proszowianki Mariusz Bienias, u jego asystenta stwierdzono złamanie trzech żeber.

Uraz trenera był konsekwencją fatalnej sytuacji kadrowej Proszowianki w minioną sobotę. Z zawodników, których z różnych powodów zabrakło, można byłoby skompletować drugą jedenastkę. Tymczasem, aby sklecić jedną, od pierwszej minuty musiał zagrać trener Mariusz Bienias. W dodatku okazało się, że Adam Rokita jest chory (wytrzymał niespełna pół godziny), Kamil Wąsowicz z powodu innych obowiązków też musiał zejść z boiska wcześniej, a Huberta Kota w końcówce zaczęły łapać skurcze. Tego pierwszego zastąpił Arkadiusz Krawiec (dotarł na stadion tuż przed rozpoczęciem gry) i od razu wpisał się na listę strzelców. Był to jedyny gol, jaki padł w pierwszej połowie, toczonej pod dyktando miejscowych.