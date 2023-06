Proszowice. Starosta z wotum zaufania i absolutorium. Wykorzystane możliwości i zawiedzione nadzieje...

Najwięcej środków inwestycyjnych trafiło w ubiegłym roku do szpitala. Na dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych powiat przekazał 1,8 mln zł (z czego 1,4 mln to dotacja Urzędu Wojewódzkiego). Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia (w tym tomograf) dla pracowni diagnostyki obrazowej to 3,8 mln zł pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tego należy jeszcze doliczyć wsparcie z własnych środków budżetowych dla remontu oddziałów (550 tys.) i zakup sprzętu medycznego (180 tys.).

Skarbnik Izabela Moliszewska, dla której był to już 18 budżet, oceniła ubiegły rok pozytywnie. Podkreśla, że na przesunięcie niektórych inwestycji (m. in. modernizacja Zespołu Szkół w Proszowicach) miały wpływ nieudane procedury przetargowe.

- Wpływ na realizację części naszych planów miała wojna w Ukrainie i towarzysząca jej inflacja. Mimo to uważam, że daliśmy radę i był to dobry rok dla powiatu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskanych środków. W ciągu dwóch lat udało się zdobyć ponad 28 milionów - przekonywał.

Inne zdanie maja na ten temat mieli członkowie klubu PSL, którzy w komplecie głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium.

- Zarząd chwali się dużą liczbą pozyskanych środków zewnętrznych, ale to się nie przekłada na wzrost inwestycji. Myśmy robili co roku kilkanaście kilometrów dróg, a w ubiegłym roku został zmodernizowany tylko jeden odcinek. Dużo jeżdżę po powiecie i widzę, że stan dróg powiatowych się nie poprawia. Do tej pory nie zostały wykonane remonty cząstkowe – mówi były starosta Grzegorz Pióro.

Zgoda radnych panowała co do tego, że nadal fatalnie wyglądają finanse szpitala. Różnica zdań do dotyczyła natomiast tego, kto ponosi za to większą odpowiedzialność: obecne, czy poprzednie władze starostwa. O tym jednak napiszemy osobno.

Podczas debaty nad Raportem o stanie powiatu radna Joanna Paluch, w emocjonalnym wystąpieniu zwróciła uwagę, że mimo podejmowanych prób ratowania Oddziału Ginekologicznego wiele wskazuje na to, że zostanie on zlikwidowany. Będzie to jej zdaniem ogromne obciążenie kończącej się kadencji. Dwie próby wydzierżawienia pomieszczeń podmiotowi zewnętrznemu nie zakończyły się powodzeniem.