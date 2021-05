Proszowice. Strażacy mieli więcej pracy przez… koronawirusa

- Wzrost liczby pożarów nie musi oznaczać jakiejś negatywnej tendencji. Ta liczba co roku ulega zmianom. Duża ilość pożarów traw w ubiegłym roku wynikała przede wszystkim z ciepłej, suchej wiosny. Ubiegłoroczny kwiecień był piękny, co niestety sprzyjało pożarom nieużytków. W tym roku było zimno, mokro i podobnych zdarzeń praktycznie nie było –

Jednym ze wskaźników, mówiących o skuteczności strażaków, jest czas dojazdu na miejsce zdarzenia. W powiecie proszowickim do zdecydowanej większości zdarzeń na terenie gmin Proszowice, Nowe Brzesko, Koniusza i Pałecznica udawało się dotrzeć w ciągu 15 minut. Gorzej wygląda to w gminach w gminach Koszyce i Radziemice. W przypadku Koszyc największym problemem jest duża odległość od siedziby Komendy Powiatowej PSP. Strażaków zawodowych bardzo wspiera jednak należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka OSP z Koszyc. W 2020 roku odnotowała 51 wyjazdów, co jest drugim najlepszym wynikiem w powiecie (częściej wyjeżdżała OSP Kościelec - 68 razy, OSP Nowe Brzesko odnotowało 40 wyjazdów). -