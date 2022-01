Proszowice. Tylu zakażeń koronawirusem jeszcze nie było! [AKTUALIZACJA]

Piątkowy raport Ministerstwa Zdrowia na temat zachorowań na covid-19 mówi, że w powiecie proszowickim potwierdzono 61 nowych przypadków. To najwyższy dobowy wynik od początku trwania pandemii. Rekord szybko został wyrównany, bo już w niedzielę dane MZ mówiły również o 61 potwierdzonych przypadkach covid-19.

Piątkowy rekord był zwieńczeniem fatalnego tygodnia. Dzień wcześniej odnotowano w powiecie 25 nowych zakażeń i jedna ofiarę śmiertelną covid. W środę raport mówił o 37 przypadkach, we wtorek o 17, w poniedziałek o 18. W ciągu sześciu dni zaraziło się zatem 158 osób. Gdy do tego doliczymy 41 zachorowań w sobotę (22 stycznia) i 61 w niedzielę (23 stycznia) to łącznie daje wynik 260 zakażonych!

Liczba osób przebywających na kwarantannie wynosiła w piątek 735.