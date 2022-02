Proszowice. Ulica Krakowska zamknięta, będą utrudnienia

Zamknięcie obowiązuje od 3 lutego do odwołania i dotyczy centrum miasta. Kierowcy mogą ominąć zamknięty odcinek, poruszając się ulicą Partyzantów lub kierować się ulicami Kosynierów i Kościuszki w stronę Rynku. Przejazd zamkniętym fragmentem możliwy jest tylko dla mieszkańców ul. Krakowskiej. Z kolei dojazd do przedszkola, Urzędu Pracy, Banku Spółdzielczego i innych instytucji będzie możliwy tylko od skrzyżowania z ul. Partyzantów.

Krakowska to jedna z najważniejszych i najdłuższych ulic w Proszowicach (łączna długość to 1,6 km). Do momentu otwarcia obwodnicy miasta była częścią drogi wojewódzkiej nr 776. Potem jej właścicielem została gmina. Jej przebudowa będzie kosztowała ponad 3,4 mln zł i będzie dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg. Prace obejmą wymianę nawierzchni, chodników, budowę oświetlenia, remont poboczy. Już wcześniej zostały wymienione stare odcinki kanalizacji. Przetarg na wykonanie zadania wygrała w ubiegłym roku firma Prodim.