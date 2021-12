Proszowice. Ulica Racławicka otwarta po przebudowie

Koszt przebudowy wyniósł 1,153 mln zł z czego ponad pół miliona stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Ulica Racławicka jest drogą wylotową z Proszowic w kierunku Opatkowic. Prowadzi m. in. do miejskiego parku i krzyżuje się z obwodnicą miasta.

- Ulica Racławicka została przez przejęta od Starostwa Powiatowego i w 2016 roku zaliczona do kategorii dróg gminnych. To ważna, ulica bo stanowi najkrótszą drogę do parku, gdzie teraz można dojść bezpiecznym chodnikiem. Są też bezpieczne przejścia dla pieszych. Wprawdzie rok się jeszcze nie skończył, ale w tym roku na terenie naszej gminy nikt nie zginął na drogach. Każdy zainwestowany w poprawę bezpieczeństwa pieniądz procentuje – uważa burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy.