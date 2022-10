Proszowice. W październiku też jest Dzień Kobiet. Wiejskich

- Święto jest jeszcze mało znane, nie przebiło się do powszechnej świadomości, ale myślę, że warto je promować. W naszym wypadku jest to nie tylko świętowanie, ale też pogłębianie wiedzy i poszerzanie horyzontów. Możemy się dzisiaj dowiedzieć jak dbać o dziedzictwo kulturowe, które jako koła gospodyń mamy w swoich statutach – mówi szefująca KGW w Szklanej Regina Musiał.

O to poszerzenie horyzontów zadbali zaproszeni prelegenci. Patryk Rutkowski, etnograf i właściciel firmy Szafa ETNOgrafa opowiadał o wyglądzie, funkcjach i roli strojów ludowych, skupiając się szczególnie na regionie podkrakowskim w tym okolicach Proszowic. Podkreślił też rolę kobiet w dawnej wsi.

- Ta naprawdę, to kobiety miały na wsi najwięcej do powiedzenia. To one dbały o zachowanie lokalnych tradycji i kulturę – przekonywał w czasie wykładu on line.