Proszowicka Biblioteka Publiczna jest dużo starsza niż sądzono. Ma już ponad 100 lat!

- Historia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach sięga 1946 r. Wtedy to bowiem powstał zaczątek Biblioteki Powszechnej, która wkrótce uruchomiła swoje usługi dla mieszkańców miasta i okolic. Na mocy wydanego w 1946 r. Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi zobowiązano władze administracji terenowej do zakładania i utrzymywania bibliotek, ale jego realizację opóźniały kłopoty finansowe i lokalowe, a przede wszystkim brak książek. Księgozbiór gromadzony od zakończenia II wojny Światowej składał się głównie z darów. W roku 1948 Biblioteka otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej w sieci bibliotek powiatu miechowskiego – czytamy na stronie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.

Za datę założenia proszowickiej Biblioteki Publicznej przyjmowano do tej pory rok 1946. Taka informacja znalazła się w okolicznościowej ulotce, wydanej w 1996 roku z okazji półwiecza biblioteki. Taka sama znajduje się też w zakładce „Historia”, znajdującej się na stronie internetowej placówki.

Tymczasem, jak się okazuje, proszowicka biblioteka jest starsza i to aż o 23 lata! Dowód na to znaleźliśmy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. W jego zbiorach znajduje się niepozorna brązowa książeczka, zawierająca archiwalne egzemplarze „Ziemi Miechowskiej”, miesięcznika miechowskiego samorządu powiatowego. Są to zszyte w jedną całość (liczącą 160 stron) wydania Ziemi Miechowskiej z 1924 roku. W jednym z nich znajduje się „Korespondencja z Proszowic. Opieka społeczna. Bibljoteka”. Jej fragment brzmi następująco (pisownia oryginalna, pogrubienie nasze):