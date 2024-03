Święto w Ognisku Terapeutycznym w Jerzmanowicach. Nowy bus dla osób niepełnosprawnych, będzie ich woził na zajęcia i wycieczki

- To wielki dzień przyprowadzić nowy, nasz własny samochód dla ogniska i zarejestrować, bo udało nam się to dzisiaj. Od poniedziałku rausza w trasę, będzie dowoził naszych niepełnosprawnych uczestników zajęć z domu do ogniska, ale także na wycieczki. Teraz organizacja wycieczek to już zobowiązanie. Jesteśmy wszyscy niezwykle wdzięczni za wsparcie finansowe i merytoryczne tej naszej inwestycji - mówi Marzena Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, które prowadzi jerzmanowicki Środowiskowy Dom Samopomocy - Ognisko Terapeutyczne.