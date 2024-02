Pszczelarze dyskutują o zmianach klimatycznych i środowiskowych oraz znikających pożytkach. Owady nie mogą być głodne

- Zmiany klimatyczne, ocieplenie wpływa na fenologię roślin, czyli pory zakwitania. One przyspieszają. Chodzi przede wszystkim o rośliny wiosenne, do których rozwoju, kwitnienia trzeba dostosować tempo rozwoju rodzin pszczelich. Pszczoły powinny być rozwinięte, gotowe do pracy np. przy rzepaku, żeby nie ominął ich czas jego kwitnienia. Gdy ich siła wiosną nie będzie jeszcze wystarczająca, to nie wykorzystają tej rośliny - mówi dr hab. Zbigniew Kołtowski, profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.