Raport o stanie gminy Proszowice. Inwestycje powodem do zadowolenia i… zmartwień

Pomijając kwestie, że w innych gminach prezentacje raportu trwają jednak krócej, trzeba przyznać, że choćby w sprawach inwestycji było o czym mówić. Po tym, gdy we wcześniejszych latach szereg inwestycji było z różnych powodów odkładanych, w ubiegłym nastąpiła kumulacja. W stwierdzeniu, że Proszowice przypominają plac budowy nie ma dużej przesady. W 2020 roku udało się wykonać 16 zadań, a wydatki inwestycyjne pochłonęły 63,4 proc. ogółu wydatków budżetowych (rok wcześniej było to niespełna 11 proc.).

- Raport co roku „puchnie”, bo i ilość zdań gminy się zwiększa -

To był trzeci raport o stanie gminy i za każdym razem jego prezentacja trwa dłużej. Tym razem zreferowanie liczącego 227 stron dokumentu zajęło... cztery godziny.

- Jeszcze nigdy odsetek środków wydanych na inwestycje nie był tak duży –

mówi skarbnik gminy Aneta Lipowiecka. Drugi „rekord” dotyczy pieniędzy pozyskanych na te cele z zewnątrz. Kwota 17,6 mln zł jest o 11,5 mln wyższa od tej z 2019 roku.

Największe z ubiegłorocznych inwestycji to modernizacja hali sportowej, przebudowa ulicy Kościuszki, modernizacja oczyszczalni ścieków i targowiska. Do tego należy doliczyć remont parku miejskiego, rozbudowę kanalizacji w mieście itp. Co ważne, kolejnych 20 inwestycji – głównie wchodzących w skład rewitalizacji - jest w trakcie realizacji.

Nie ma jednak róży bez kolców. Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniosło 42 miliony złotych. Tak wysokie, przynajmniej kwotowo – nie było jeszcze nigdy.