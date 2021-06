Rewitalizacja Proszowic. Amfiteatr już otwarty. Na inaugurację piknik rodzinny

W ramach przebudowy została wykonana nowa widownia na około 1500 miejsc siedzących i scena z zadaszeniem (225 m kw.). Zamontowano nowe przyłącza i instalacje (wodno-kanalizacyjną, elektryczną i kanalizacji deszczowej). W podsceniu powstały nowe szatnie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze. Obiekt zyskał nowe oświetlenie i monitoring.

- Warunki do organizacji imprez są o wiele bardziej komfortowe niż do tej pory. Jest czysto, mamy bieżącą wodę, wszystko jest nowe. Myślę, że amfiteatr to doskonałe miejsce do organizacji pikników rodzinnych, mniejszych koncertów, dni dziecka, czyli wydarzeń, które nie mają charakteru imprez masowych –