Rocznica "czarnej niedzieli" w Myślenicach. Mijają 83 lata od tragicznych wydarzeń

Niedziela 23 czerwca 1940 roku jest jedną z najtragiczniejszych dat w historii Myślenic, dlatego że właśnie wtedy Niemcy aresztowali i wywieźli do więzienia w Krakowie 35-osobową grupę myśleniczan. Większość stanowili młodzi ludzi: 20-, 30-latkowie. Najmłodszy miał 19 lat, najstarszy 64.

Była to część akcji AB zainicjowanej przez okupantów wiosną 1940 roku.

Pretekstem do tych aresztowań był wybuch petardy lub granatu, do którego doszło w budynku poczty. I choć sprawcy tego rzekomego zamachu nie wykryto, to w niedzielę o świcie Niemcy zatrzymali 10 wyznaczonych wcześniej zakładników oraz 25 innych osób. Przetrzymywano ich najpierw przez kilka godzin w pełnym słońcu z rękami w górze pod ścianą budynku ówczesnej poczty. Uwiecznił to na fotografiach jeden z Niemców, a przetrwały one do naszych czasów dzięki odwadze myślenickiego fotografa. Kiedy ów Niemiec udał się do niego, ten potajemnie zrobił dodatkowe odbitki i ukrył je zakopując.