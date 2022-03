Rudawa. Boją się deweloperów. Nie chcą oddać terenów zielonych na sprzedaż, nie chcą zabudowy na tyłach bloków

To jedyny zielony tren w okolicy. Od około 40 lat samodzielnie utrzymują go mieszkańcy bloków, kosza trawą, sadzą maliny, warzywa i kwiaty. Rosną tu duże drzewa, krzewy. Przez lata nikt tą nieruchomością się nie interesował i nagle z końcem ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że chcą to sprzedać deweloperowi - alarmuje pani Dorota, jedna z mieszkanek osiedla w Rudawie.