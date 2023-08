Rynek w podkrakowskich Mogilanach będzie przebudowywany o miesiąc dłużej. Powód opóźnienia: granitowe płyty nie dopłynęły z Chin

Inwestycja w Mogilanach pod nazwą „Rekompozycja Rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej”, jest na ukończeniu.

Wykonawca, krakowska firma AG System Sp. zo.o. miała zakończyć prace we wrześniu 2023 roku.

Należało się spodziewać, że po odbiorach technicznych, Rynek byłby oddany do użytku do połowy października.

Jednak termin ten się przesunie.