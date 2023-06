Sąd nad obwodnicą Zabierzowa. Skarga wykonawcy oddalona, a mieszkańcy chcą protestować przeciwko opóźnieniom

Wyrok sądu tuż przed protestem

Przetarg na obwodnicę pełen komplikacji

Przetarg na budowę obwodnicy Zabierzowa komplikował się wielokrotnie. Został zorganizowany w czerwcu 2022 roku. Przystąpiło do niego dziewięć firm. 28 października 2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wówczas była to oferta konsorcjum Strabag Polska (lider) i Strabag (partner), które chciało budować obwodnicę za 587,8 mln zł. Ten wybór podważał kolejny uczestnik postępowania - konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal, Polbud - Pomorze, Mosty Łódź (partnerzy) - odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba uwzględniła odwołanie 28 listopada 2022 r. i zobowiązała GDDKiA do unieważnienia wyboru pierwszej oferty.