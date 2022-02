Sierpówka, w osiągnięciach zdobywania nowych terenów, pobija nawet Armię Czerwoną

W trzy dziesięciolecia zajął prawie całą Europę Zachodnią. Potem Skandynawię i Półwysep Iberyjski. W odróżnieniu od krasoarmiejców nigdy nie opuścił podbitych terenów. Nigdy. Mało tego, ruszył także na południe, sięgając Palestyny oraz na tereny Iranu.

Jeśli zobaczycie potulnego ptaszka, który przy parkowych karmnikach jada prawie z ręki człowieka pamiętajcie, iż to prawdziwy twardziel. Żaden z ornitologów nie potrafi wyjaśnić, dlaczego ruszył na podbój w połowie minionego wieku i co było powodem sukcesu ptaka, który przez wieki mieszkał w ciepłym klimacie.

To jeszcze nic. Do niedawna synogarlica turecka, zwana także krótko sierpówką, zasiedliła jedynie miasta. Wydawało się, iż wieś to dla niej niesprzyjające tereny. Nic bardziej mylnego. Jakieś dziesięć lat temu usłyszałem zza oknem pierwszy raz gruchanie małego gołąbka. Nie był to incydent, lecz stała tendencja. Sierpówki widuję w każdej prawie wsi i nic nie wskazuje na to, by chciały zmienić zdanie. Zdobyły nowe tereny. I tyle. Są bardziej płochliwe niż ich miejscy koledzy, czego też nie potrafię sensownie wyjaśnić. Wszak to ten sam gatunek. Widać życie na wsi wymaga nieufnego traktowania człowieka.